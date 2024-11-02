Мигрантов возьмут за горло. Терпение Кремля лопнуло: Медведев решил поставить на место наглых приезжих.

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Нужно полностью исключить пребывание в РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности страны;-А угрозу национальной безопасности России представляют все азиатские, черножопые мигранты!!! Почему их нет в Беларуссии??? Почему бы Государственной Думе не перенять опыт Беларуссии в борьбе с незаконной азиатской ордой мигрантов??? Почему туда они не прутся стадами и кишлаками???