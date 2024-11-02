Автор: Дмитрий Горин Практически одновременно с заседанием коллегии МВД, посвященным организации работы ведомства в миграционной сфере, провел совещание и зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Мигрантов возьмут за горло. Терпение Кремля лопнуло: Медведев решил поставить на место наглых приезжих.
Комментарии
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валерия
свежо предание, да верится с трудом. Сколько лет уже идет одно пустословие!
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10 час.
A
Air
Нужно полностью исключить пребывание в РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности страны;-А угрозу национальной безопасности России представляют все азиатские, черножопые мигранты!!! Почему их нет в Беларуссии??? Почему бы Государственной Думе не перенять опыт Беларуссии в борьбе с незаконной азиатской ордой мигрантов??? Почему туда они не прутся стадами и кишлаками???
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9 час.
Юрий Шлыков
Тут самое главное,что-бы пар не ушел в свисток.
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6 час.
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