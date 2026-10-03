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Газета.ру

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Медведев: Россия пыталась выстроить отношения с Западом, но он их разрушил

Медведев: Россия пыталась выстроить отношения с Западом, но он их разрушил

Россия пыталась выстроить нормальные отношения с западными странами, но те разрушили это, отказавшись от сотрудничества и введя санкции, а теперь пожинает плоды в виде дорогого топлива, нехватки важнейших продуктов и высокой инфляции.

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