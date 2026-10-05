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Маленький робот - большие тормоза: РЖД испытали автоматизацию опасной операции с грузовыми вагонами

Маленький робот - большие тормоза: РЖД испытали автоматизацию опасной операции с грузовыми вагонами

Аппаратный комплекс установлен на мобильной платформе на гусеничном ходу «Российские железные дороги» провели приемочные испытания отечественного робота, предназначенного для автоматического отпуска и проверки тормозов грузовых вагонов.

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