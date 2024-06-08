Турция – между мировым большинством и коллективным Западом

Фото: dailysabah.com Декларативное намерение входящей в НАТО страны присоединиться к БРИКС может диктоваться разными обстоятельствами Министр иностранных дел Турции и спецслужбист со стажем Хакан Фидан в ходе своего недавнего визита в Китай заявил о намерении Анкары войти в межгосударственное объединение БРИКС.