Турция – между мировым большинством и коллективным Западом

Фото: dailysabah.com Декларативное намерение входящей в НАТО страны присоединиться к БРИКС может диктоваться разными обстоятельствами Министр иностранных дел Турции и спецслужбист со стажем Хакан Фидан в ходе своего недавнего визита в Китай заявил о намерении Анкары войти в межгосударственное объединение БРИКС.
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