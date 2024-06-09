Где отдыхают нефтяники из ХМАО летом

Сотрудники нефтяных и газовых компаний из ХМАО этим летом отдохнут на российских курортах. У одних югорских предприятий есть собственные санатории на Черном и Азовском морях, другие закупили путевки для работников и их детей.
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