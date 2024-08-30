Команда Карагандинской области стала победителем первого этапа республиканского айтыса

В Караганде состоялся первый этап республиканского командного айтыса «Ордалы Қарағандым, шежірелі Қарқаралым» среди айтыскеров, кюйши, жыршы, термеши и исполнителей традиционных песен нашей области и области Абай.
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