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Царьград

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В центре Ростова десятилетняя девочка погибла после падения из автобуса

В центре Ростова десятилетняя девочка погибла после падения из автобуса

Возбуждено уголовное дело, оно на контроле московских следователей.Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить результаты расследования уголовного дела, возбуждённого после происшествия в центре Ростова.

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