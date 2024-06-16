В Ростовской области контейнер со взрывчаткой проломил крышу дома

В Таганроге произошел инцидент с взрывоопасным предметом. 13 июня пластиковый контейнер, содержащий взрывчатые вещества, упал на крышу подсобного помещения частного дома на улице Щаденко, сообщает rostovgazeta.
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