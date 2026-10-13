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Царьград

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Мэр Кудрявцев: 260 светофоров перенастроили в Новосибирске

Мэр Кудрявцев: 260 светофоров перенастроили в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал о корректировке схем движения на площади Инженера Будагова, перенастройке 260 светофоров и расширении проезжей части на нескольких перекрёстках для снижения заторов.

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