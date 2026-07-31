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Рябыкин: «Все эти негативные разговоры могут пойти «Трактору» только в плюс»

Рябыкин: «Все эти негативные разговоры могут пойти «Трактору» только в плюс»

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о перспективах «Трактора» в новом сезоне КХЛ.Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о перспективах «Трактора» в новом сезоне КХЛ.

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