Сбежавшая в Латвию Чулпан Хаматова выступает в сарае с протекающей крышей

Чулпан Хаматова уехала в Ригу сразу после начала СВО. У 49-летней актрисы в Латвии есть дом, ей сразу же предложили работу в Новом Рижском театре, так что артистка надеялась зажить за границей припеваючи.
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