Diablo IV выходит в Steam 17 октября На прошедшем стриме “Посиделки у костра” команд...

Diablo IV выходит в Steam 17 октябряНа прошедшем стриме “Посиделки у костра” команда разработчиков Diablo IV сообщила неожиданную новость — уже 17 октября, в день релиза “Сезона Крови” игра станет доступна в магазине дядюшки Габена Steam.