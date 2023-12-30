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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог Павел Салин о внутренней политике России в 2024 году: «У элит есть три точки зрения»

Политолог Павел Салин о внутренней политике России в 2024 году: «У элит есть три точки зрения»

Важнейшим политическим событием в России в 2024 году станут президентские выборы. Как после них будет развиваться страна? Какой курс будет преобладать? Что изменится во внутренней политике России? Политолог Павел Салин рассказал «ФедералПресс» в рамках проекта «10 важных мнений о 2024-м», когда это станет понятным и какие есть сценарии развития России«Ответ на этот вопрос мы узнаем в апреле, в мае или в июне, когда будет озвучена структура новых органов власти и их персональный состав.

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