Политолог Павел Салин о внутренней политике России в 2024 году: «У элит есть три точки зрения»

Важнейшим политическим событием в России в 2024 году станут президентские выборы. Как после них будет развиваться страна? Какой курс будет преобладать? Что изменится во внутренней политике России? Политолог Павел Салин рассказал «ФедералПресс» в рамках проекта «10 важных мнений о 2024-м», когда это станет понятным и какие есть сценарии развития России«Ответ на этот вопрос мы узнаем в апреле, в мае или в июне, когда будет озвучена структура новых органов власти и их персональный состав.