Мнения о работе лифтов разделились почти поровну – итоги опроса «ЗБ»

Немало писем, поступающих в редакцию, посвящены лифтам. Жители сообщают, что подъёмники нередко выходят из строя и создают проблемы, особенно старикам, родителям с маленькими детьми, людям с ограниченной мобильностью, ну и, разумеется, тем, кто живёт на верхних этажах.