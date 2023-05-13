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Эксперты: Отказ Польши от российских энергоносителей в два раза увеличил затраты на импорт сырья

Эксперты: Отказ Польши от российских энергоносителей в два раза увеличил затраты на импорт сырья

Автор статьи в интернет-издании Business Insider со ссылкой на мнение экспертов Энергетического форума анализирует, к каким последствиям привел экономику Польши практически полный отказ от импорта российских энергоносителей.

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