Председатель совета ветеранов Новоаннинского района В. М. Денисов награждён Благодарственным письмом областного Совета ветеранов Поздравляем!.
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Председатель совета ветеранов Новоаннинского района В. М. Денисов награждён Благодарственным письмом областного Совета ветеранов Поздравляем!.