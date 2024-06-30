Исследование: Озоновый слой под угрозой

Концентрация озоноразрушающих оксидов алюминия в атмосфере Земли может увеличиться на 650% в ближайшие десятилетия из-за увеличения количества горящих спутников, согласно исследованию Университета Южной Калифорнии (USC), Лос-Анджелес, США.
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