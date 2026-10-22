Министр спорта России Михаил Дегтярев на форуме «Россия — спортивная держава» высказался о работе по возвращению российских футбольных клубов и сборных на международные соревнования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым