Жителям Самары предлагают проверить точность тонометров

Принимать средства измерения давления будут на Воронежской, 202.С 7 по 9 апреля текущего года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в сотрудничестве с соответствующими организациями проводит всероссийскую акцию с названием «Будь уверен! Будь здоров!».