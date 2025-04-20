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WSJ: два министра США пошли на уловку, чтобы переубедить Трампа по тарифам

WSJ: два министра США пошли на уловку, чтобы переубедить Трампа по тарифам

Министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли страны Говард Лютник пошли на уловку, чтобы изменить решение главы Белого дома Дональда Трампа по вопросу введённых им масштабных импортных пошлин, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

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