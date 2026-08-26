В одном из регионов России детсады будут открыты дольше обычного

В Смоленской области в детских садах появятся дежурные группы, которые будут работать до 19:00. Такое решение власти приняли после обращений родителей, сообщил губернатор региона Василий Анохин по итогам совещания «Образование 67: растим будущее вместе».
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