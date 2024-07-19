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Newsmax: Байден согласился уйти с поста кандидата от Демократической партии

Newsmax: Байден согласился уйти с поста кандидата от Демократической партии

Комментатор Newsmax Гальперин: Байден может сняться с предвыборной гонки уже в эти выходные © AP Photo / Alex Brandon Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Президент Байден согласился уйти с поста кандидата в президенты от Демократической партии, сообщает Newsmax.

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