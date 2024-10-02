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Француз спрятал в Подмосковье шестерых детей: На очереди 17 британцев

Француз спрятал в Подмосковье шестерых детей: На очереди 17 британцев

Уставшие от толерантных ценностей европейцы переезжают в Россию. Их не страшит навязываемый агрессивный образ "тоталитарной державы".

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