«Хотим мусульманскую Россию!». Скандальное заявление имама о будущем страны о «России не для русских»

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ирина ермакова

не надо нам их в Татарстане!!! не надо засорять мою республику! Их здесь и так хватает и татары им тоже не рады. Они - чужаки во всем. Они - люди с другой планеты. У них нет ни воспитания, ни образования в широком понимании этого слова. Они - из каменного века. Поэтому давайте их выгоним назад, домой. Но не в Татарстан или Башкирию!!!!!