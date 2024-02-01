Московский имам Ильдар Аляутдинов возложил на себя великую миссию по увеличению численности вымирающего населения РФ за счёт прибывающих мусульман.
«Хотим мусульманскую Россию!». Скандальное заявление имама о будущем страны о «России не для русских»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
Имама пора менять. Такого имама в России быть не должно. Пусть валит аулами, рождаемостью в них руководить. Нам своих тупых руководителей хватает.
Ответить
18 час.
Эдуард Николаев
"Московский имам Ильдар Аляутдинов" , царь Иван Грозный был бы в восторге узнав про это
Ответить
17 час.
ие
ирина ермакова
не надо нам их в Татарстане!!! не надо засорять мою республику! Их здесь и так хватает и татары им тоже не рады. Они - чужаки во всем. Они - люди с другой планеты. У них нет ни воспитания, ни образования в широком понимании этого слова. Они - из каменного века. Поэтому давайте их выгоним назад, домой. Но не в Татарстан или Башкирию!!!!!
Ответить
15 час.
Свежие комментарии