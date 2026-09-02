В Киеве спецподразделения СБУ и ГУР устроили перестрелку. Один убит, двое раненых

2 сентября в Киеве на улице Шумского 10 в спальном районе Березняки произошла перестрелка между спецподразделениями Главного управления разведки Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ).
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