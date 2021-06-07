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Тайрон Лю: «Мы не должны оглядываться на произошедшее в «пузыре». Это дерьмо осталось в прошлом»

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю после победы над «Далласом» в серии первого раунда плей-офф-2021 (4-3) заявил, что советует своим подопечным не вспоминать о поражении команды во втором раунде плей-офф-2020 от «Денвера» (3-4).

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