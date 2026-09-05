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Спорт Уик-Энд

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Должны были вылететь еще вчера. Начало матча «Сочи» и «Нижнего Новгорода» - в 17:00. Оно может быть изменено

Должны были вылететь еще вчера. Начало матча «Сочи» и «Нижнего Новгорода» - в 17:00. Оно может быть изменено

Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба «Нижний Новгород» не могут вылететь в Сочи на матч 10‑го тура Лиги Пари, сообщает пресс‑служба команды.

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