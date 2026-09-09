Участник СВО c госнаградой не может получить российский паспорт

Участник СВО, имеющий госнаграду, не может получить российский паспорт. Как пишет Telegram-канал RT, 42-летний Сергей Латыпов — уроженец Таджикистана.
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