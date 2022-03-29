WSJ: прокуратура в США начала налоговое расследование в отношении сына президента Байдена

Федеральное налоговое расследование в отношении сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, набирает обороты, — американские прокуроры собирают информацию от нескольких его соратников об источниках «иностранных доходов», в том числе с Украины.
Федеральное налоговое расследование в отношении сына президента США Джо Байдена, Хантера Байдена, набирает обороты, — американские прокуроры собирают информацию от нескольких его соратников об источниках «иностранных доходов», в том числе с Украины.
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