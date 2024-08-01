Война с Израилем? Иран воспользуется законным правом наказать сионистский режим

В ходе разговора с министром иностранных дел Омана Бадром бин Хамадом Аль Бусаиди в четверг Али Багери Кани подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право принимать любые необходимые меры для противодействия зверствам, совершаемым сионистским режимом.