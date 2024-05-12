Донской альбом Ивана Васильевича Болдырева

12 мая 1570 года считается в России днем основания донского казачества, которое оформилось в том году в виде организованной общины «Главное Донское войско» из людей, бежавших из центральных районов российского государства от феодально-крепостнической эксплуатации и оседавших на Дону.
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