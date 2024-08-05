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Столкновение автобуса и микроавтобуса на Богашевском шоссе в Томске

Столкновение автобуса и микроавтобуса на Богашевском шоссе в Томске

На Богашевском шоссе в Томске произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы регионального управления МВД, в результате столкновения автобуса № 401 и микроавтобуса "Газель" никто не погиб, но есть пострадавшие.

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