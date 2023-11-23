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Врач Тихонова: мытье головы гелем для душа и мылом может привести к инфекциям

Врач Тихонова: мытье головы гелем для душа и мылом может привести к инфекциям

Шампунь является единственным подходящим средством для очищения кожи головы. Использовать же жидкое мыло или гели для душа как альтернативу ему крайне не рекомендуется, поскольку это может нанести серьезный вред волосам и коже головы, рассказала "Газете.

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