Отопительный сезон в Хабаровском крае начался по графику

Сегодня в Хабаровском крае официально начался отопительный сезон. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, все 417 котельных уже введены в эксплуатацию, а комплекс мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры региона к этому периоду выполнен на 100%.