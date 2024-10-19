Отопительный сезон в Хабаровском крае начался по графику

Сегодня в Хабаровском крае официально начался отопительный сезон. По данным Министерства жилищно-коммунального хозяйства, все 417 котельных уже введены в эксплуатацию, а комплекс мероприятий по подготовке коммунальной инфраструктуры региона к этому периоду выполнен на 100%.
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