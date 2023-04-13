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Банки Швейцарии грозят закрыть счета россиян: кого коснется ужесточение мер

Швейцарские банки с марта стали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если они платят налоги в российский бюджет, сообщили РБК два адвоката из Швейцарии, работающие с клиентами из РФ, и собеседник в банковском секторе страны.

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