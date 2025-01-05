Бывший боец ВСУ Якудза признался, что не смог убить российского военнослужащего

Бывший боец ВСУ с позывным Якудза, который сейчас служит в российском добровольческом отряда имени Максима Кривоноса, рассказал «РИА Новости», что не смог убить российского военнослужащего в ходе боевых действий.
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