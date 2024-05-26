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Как командиры ВСУ не ждали прихода ВС РФ

Как командиры ВСУ не ждали прихода ВС РФ

Как командиры ВСУ не ждали прихода ВС РФ Юлия СоколоваСтарший сержант Роман Русов, как и многие его соотечественники, был призван в армию Украины в условиях нестабильности и военного напряжения, охвативших страну.

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