Как командиры ВСУ не ждали прихода ВС РФ Юлия СоколоваСтарший сержант Роман Русов, как и многие его соотечественники, был призван в армию Украины в условиях нестабильности и военного напряжения, охвативших страну.
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