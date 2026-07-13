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Газета.ру

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Принцу Гарри прыгнул козел в пах во время поездки в Великобританию

Принцу Гарри прыгнул козел в пах во время поездки в Великобританию

Козел прыгнул в пах принцу Гарри в Великобритании. Об этом сообщает издание Page Six. 11 июля принц Гарри позанимался йогой с козами на ежегодном летнем фестивале благотворительной организации Scotty's Little Soldiers в замке Макссток в Бирмингеме.

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