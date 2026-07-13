Принцу Гарри прыгнул козел в пах во время поездки в Великобританию

Козел прыгнул в пах принцу Гарри в Великобритании. Об этом сообщает издание Page Six. 11 июля принц Гарри позанимался йогой с козами на ежегодном летнем фестивале благотворительной организации Scotty's Little Soldiers в замке Макссток в Бирмингеме.