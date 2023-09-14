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Туристы заехали в Детройт и засняли свое путешествие по улицам. Выглядит как город-призрак: видео

Туристы заехали в Детройт и засняли свое путешествие по улицам. Выглядит как город-призрак: видео

Детройт, штат Мичиган. Когда-то этот город считался механическим центром Америки, он развивался с каждым годом.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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17 час.
Владимир Соловьев
СКОРО ТАК ЖЕ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВСЯ АМЕРИКА, ИЛИ ТОГО ХУЖЕ, КАК ЧЕРНОБЫЛЬ!
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16 час.
Стас Гулинов
Детройт город рока. Злого рока!(((    https://www.youtube.com/watch?v=5k72YwnY0xI&amp;ab_channel=SergioTarek
Kiss Symphony: Alive IV - Detroit Rock City (Act Three) [HD]
YouTube
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14 час.

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