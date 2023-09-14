Туристы заехали в Детройт и засняли свое путешествие по улицам. Выглядит как город-призрак: видео

TRENDYMENТуризмПодписатьсяТуристы заехали в Детройт и засняли свое путешествие по улицам. Выглядит как город-призрак: видеоДетройт, штат Мичиган. Когда-то этот город считался механическим центром Америки, он развивался с каждым годом.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАлександр ПочекунинОтветить17 час.Владимир СоловьевСКОРО ТАК ЖЕ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВСЯ АМЕРИКА, ИЛИ ТОГО ХУЖЕ, КАК ЧЕРНОБЫЛЬ!Ответить16 час.Стас ГулиновДетройт город рока. Злого рока!((( https://www.youtube.com/watch?v=5k72YwnY0xI&ab_channel=SergioTarekKiss Symphony: Alive IV - Detroit Rock City (Act Three) [HD]YouTubeОтветить14 час.
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