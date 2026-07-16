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ДумаТВ

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В Совбезе заявили о курсе Запада на откровенный террор против России

В Совбезе заявили о курсе Запада на откровенный террор против России

  Запад перешел к террору против мирных россиян после провала планов по стратегическому поражению РФ, заявил замсекретаря Совбеза Юрий Коков.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Воробьев
Заявили... И что дальше, а газ прем в эту Еврожопу еще больше, чем полгода назад, буржуи миллиарды выводят за бугор несмотря на запреты,  Чубайс свалил и смеется, парни умирают на СВО, а мы все боимся дать хороший урок ЕС и США. все мечтаем помириться с ними. Проснитесь наконец, если не знаете, что делать - спросите у простого народа, а не у торгашей...
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