В Совбезе заявили о курсе Запада на откровенный террор против России

ЮВ

Юрий Воробьев

Заявили... И что дальше, а газ прем в эту Еврожопу еще больше, чем полгода назад, буржуи миллиарды выводят за бугор несмотря на запреты, Чубайс свалил и смеется, парни умирают на СВО, а мы все боимся дать хороший урок ЕС и США. все мечтаем помириться с ними. Проснитесь наконец, если не знаете, что делать - спросите у простого народа, а не у торгашей...