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В бассейне Хабаровска, где чуть не утонул человек, нашли нарушения

В бассейне Хабаровска, где чуть не утонул человек, нашли нарушения

В открытом плавательном бассейне в Хабаровске были обнаружены нарушения санитарных и пожарных норм. Ранее, в феврале 2023 года, в бассейне произошел случай, когда посетитель потерял сознание, задерживая дыхание под водой.

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