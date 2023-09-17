Сергей Михеев о необходимости формирования у детей уважения к педагогу

Erl Schweizer

На данный момент, который длится уже 30 лет, учитель в представлении МО, Думы неисправимый дурак, которому запросто, не спросив у учителя разрешение, можно втюрить вместо советских стабильных методик то Болонскую систему образования, то иную хренотень из методик для обучения не нормальных учащихся, а дебилов, то воспитывать презрение к труду и труженикам, благодаря котором вся страна жрет, одевается, обувается и толкает речи в Думе, можно запросто даже о Пушкине забыть м хоть бы хны, накажут по-любому учителя, а новоявленного грамотея от МО. В советское время, когда даже запятая отсутствовала лишь в одном слове учебника, был вкладыш с сообщением об ошибке. Работа "учителя" учителей, чиновника зациклена на том, что заняв должность, он обязан обязательно быть инициатором чего-то нового, пусть это будет как разгром колхозов, все равно это будет типа прогресс. Изменил - это прогресс, всегда ли это так? Почему же в Японии дети до сих пор драят полы, а все смартфоны сдаются на хранение при входе? Японцы тупые? Думаю, что наоборот. Есть стабильные ценности, их нужно ценить, тогда даже старенький советский луноход будет как прежде добираться благополучно до Луны, а не плюхаться как мешок с г...ом даже о ближайшее небесное тело.