На первый курс в российские ВУЗы в этом году пошли 1,236 млн человек, в том числе в новых регионах нашей страны.
Сергей Михеев о необходимости формирования у детей уважения к педагогу
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Erl Schweizer
На данный момент, который длится уже 30 лет, учитель в представлении МО, Думы неисправимый дурак, которому запросто, не спросив у учителя разрешение, можно втюрить вместо советских стабильных методик то Болонскую систему образования, то иную хренотень из методик для обучения не нормальных учащихся, а дебилов, то воспитывать презрение к труду и труженикам, благодаря котором вся страна жрет, одевается, обувается и толкает речи в Думе, можно запросто даже о Пушкине забыть м хоть бы хны, накажут по-любому учителя, а новоявленного грамотея от МО. В советское время, когда даже запятая отсутствовала лишь в одном слове учебника, был вкладыш с сообщением об ошибке. Работа "учителя" учителей, чиновника зациклена на том, что заняв должность, он обязан обязательно быть инициатором чего-то нового, пусть это будет как разгром колхозов, все равно это будет типа прогресс. Изменил - это прогресс, всегда ли это так? Почему же в Японии дети до сих пор драят полы, а все смартфоны сдаются на хранение при входе? Японцы тупые? Думаю, что наоборот. Есть стабильные ценности, их нужно ценить, тогда даже старенький советский луноход будет как прежде добираться благополучно до Луны, а не плюхаться как мешок с г...ом даже о ближайшее небесное тело.
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1 час.
Виктор Молотков
Согласен с вами. Преобразования должны быть более основательными. К сожалению, на это нужно время.... 👍
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1 час.
Erl Schweizer
Умный метод, применяемый сегодня, экспериментальные школы: отработано, проверено, скорректировано, одобрено/отвергнуто - не придерешься. Умный метод, не применяемый сегодня по причине делания денег методом отстранения конкурентов даже в своей стране: центры контроля и мощного финансирования реальных авторов изобретений вне зависимости от наличия/отсутствия у авторов научных руководителей, научных степеней, навыков прохождения бюрократических препятствий, поддержке и отсутствию оной со стороны влиятельных лиц, нулевое значение по половому признаку, возрасту, национальности, гражданству. Почему этого нет? Потому что власти проще вести дела с монополистами, с Грефом, с Сечиным, с Миллером, А.Усмановым, с Набиуллиной, с Н.Михалковым, с Эрнстом, лишь война вынуждает чаще производить ротации кадров в военном ведомстве, поскольку внимание власти более пристальное и более объективное, а не субъективное к процессам прогресса в этой сфере деятельности специалистов, а не приукрашенных во все цвета радуги фаворитов.
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39 мин.
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