Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский выступил с заявлением о том, что Москва запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное расследованию диверсий, произошедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».