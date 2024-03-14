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Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»

Полянский: РФ запросила заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский выступил с заявлением о том, что Москва запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН, посвященное расследованию диверсий, произошедших на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

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