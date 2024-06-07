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Эксперт раскрыл сценарий нейтрализации ВВС США в Черном море: новости СВО на утро 8 июня

Эксперт раскрыл сценарий нейтрализации ВВС США в Черном море: новости СВО на утро 8 июня

На этом фоне Минобороны РФ озвучило шокирующие потери ВСУ за неделю. Эксперт раскрыл сценарий нейтрализации ВВС США в Черном море ВС РФ могли бы ответить на действия ВВС США в Черном море с помощью средств РЭЮ и подавлять БПЛА, а также самолеты ДРЛО (АВАКС).

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