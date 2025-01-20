Мэр Челнов после атаки БПЛА поручил провести работу с управляющими компаниями

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании прокомментировал утреннюю атаку БПЛА на Казань и поручил провести работу с управляющими компаниями на тему информирования граждан о действиях в чрезвычайных ситуациях.
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