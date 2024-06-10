Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Абхазия может вернуться в состав Грузии. Многоходовка Путина позволит России одержать крупнейшую геополитическую победу

Абхазия может вернуться в состав Грузии. Многоходовка Путина позволит России одержать крупнейшую геополитическую победу

Интересная жизнь с Vera Star Заявление сделанное на днях премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе о возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав страны к 2030 году вызвало бурную реакцию в России.

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Комментарии
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valentina sergeeva
Как-то уж слишком часто любой чих президента выставляется, то за &quot;многоходовочку&quot;, то за крупнейшую геополитическую... чего-то там. Ещё неизвестно, куда это всё выльется, как, например, с газопроводом в Германию или &quot;спина к спине&quot; с Эрдоганом, - а уже от аплодисментов оглохнуть можно. Уже раздражает. Так можно и наше доверие подорвать. Или для того и в ладоши хлопают?.. Не уверена, что Грузии опять можно доверять, да и вообще кому либо из отрешенцев. Опять, смотрю, все &quot;друзья и братья&quot;! Но что-то никто из них не рвётся подставить братскую грудь на защиту России от фашистов, а, убедившись в её силе, все только за её спину прячутся, да ждут, когда можно чем-то поживиться. Никто ещё не сказал России &quot;НА&quot;, только всем &quot;ДАЙ&quot;! В своё время прорубили окно в Европу, - не знай, как забить его теперь.
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Какая-то либерастная статейка. Явно окно Овертона пиндосы открывают через своих подставных &quot;мыслителей&quot;.
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За чей счет банкет?Может все таки своему народу поможем в конце концов.Хватит тырить народные деньги под сомнительные «многоходовочки «на триллионы рублей.Да и своих строителей почему то не ставят на эти грандиозные проекты.хотелось бы взглянуть на смету свежего проекта Москва -Казань, которая самая дорогая дорога и при том хреново сделана ни съездов толковых ни заездов.Даже указателей нормальных нет,а карьеров о громадных нарыли и необустроенными бросили в районе Электростали и вызывает большое сомнение,что этот халявный песок вошел в смету.Так что очередной Хуснулин и дальше будет грабить Россию с этими тоннелями!
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