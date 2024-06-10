Интересная жизнь с Vera Star Заявление сделанное на днях премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе о возвращении Абхазии и Южной Осетии в состав страны к 2030 году вызвало бурную реакцию в России.
Абхазия может вернуться в состав Грузии. Многоходовка Путина позволит России одержать крупнейшую геополитическую победу
Комментарии
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valentina sergeeva
Как-то уж слишком часто любой чих президента выставляется, то за "многоходовочку", то за крупнейшую геополитическую... чего-то там. Ещё неизвестно, куда это всё выльется, как, например, с газопроводом в Германию или "спина к спине" с Эрдоганом, - а уже от аплодисментов оглохнуть можно. Уже раздражает. Так можно и наше доверие подорвать. Или для того и в ладоши хлопают?.. Не уверена, что Грузии опять можно доверять, да и вообще кому либо из отрешенцев. Опять, смотрю, все "друзья и братья"! Но что-то никто из них не рвётся подставить братскую грудь на защиту России от фашистов, а, убедившись в её силе, все только за её спину прячутся, да ждут, когда можно чем-то поживиться. Никто ещё не сказал России "НА", только всем "ДАЙ"! В своё время прорубили окно в Европу, - не знай, как забить его теперь.
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3 час.
Хамдан Джабер
Какая-то либерастная статейка. Явно окно Овертона пиндосы открывают через своих подставных "мыслителей".
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2 час.
СБ
Серж Брукс
За чей счет банкет?Может все таки своему народу поможем в конце концов.Хватит тырить народные деньги под сомнительные «многоходовочки «на триллионы рублей.Да и своих строителей почему то не ставят на эти грандиозные проекты.хотелось бы взглянуть на смету свежего проекта Москва -Казань, которая самая дорогая дорога и при том хреново сделана ни съездов толковых ни заездов.Даже указателей нормальных нет,а карьеров о громадных нарыли и необустроенными бросили в районе Электростали и вызывает большое сомнение,что этот халявный песок вошел в смету.Так что очередной Хуснулин и дальше будет грабить Россию с этими тоннелями!
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55 мин.
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