Абхазия может вернуться в состав Грузии. Многоходовка Путина позволит России одержать крупнейшую геополитическую победу

valentina sergeeva

Как-то уж слишком часто любой чих президента выставляется, то за "многоходовочку", то за крупнейшую геополитическую... чего-то там. Ещё неизвестно, куда это всё выльется, как, например, с газопроводом в Германию или "спина к спине" с Эрдоганом, - а уже от аплодисментов оглохнуть можно. Уже раздражает. Так можно и наше доверие подорвать. Или для того и в ладоши хлопают?.. Не уверена, что Грузии опять можно доверять, да и вообще кому либо из отрешенцев. Опять, смотрю, все "друзья и братья"! Но что-то никто из них не рвётся подставить братскую грудь на защиту России от фашистов, а, убедившись в её силе, все только за её спину прячутся, да ждут, когда можно чем-то поживиться. Никто ещё не сказал России "НА", только всем "ДАЙ"! В своё время прорубили окно в Европу, - не знай, как забить его теперь.