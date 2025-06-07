«Родительский чат»: K-pop Мы слишком долго были серьезными, пора и повеселиться! На K-pop вечеринке! Тема нового выпуска “Родительского чата” – та самая корейская волна, захлестнувшая весь мир! Тверь, конечно же, этот феномен тоже не обошел стороной.
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