«Родительский чат»: K-pop Мы слишком долго были серьезными, пора и повеселиться! На K-pop вечеринке! Тема нового выпуска “Родительского чата” – та самая корейская волна, захлестнувшая весь мир! Тверь, конечно же, этот феномен тоже не обошел стороной.