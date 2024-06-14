Депутат Чепа — о решении Литвы по советским захоронениям: мы такое не забудем

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил в беседе с RT одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.