Депутат Чепа — о решении Литвы по советским захоронениям: мы такое не забудем

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа осудил в беседе с RT одобрение парламентом Литвы поправок к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, включая их в список общественных мест, пропагандирующих запрещённую идеологию.
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