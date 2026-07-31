Ученые разработали хлеб для похудения

В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии разработали специализированное хлебобулочное изделие, рассчитанное на диетическую коррекцию нарушений углеводного и жирового обмена у людей с метаболическим синдромом.
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