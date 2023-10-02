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NYT назвала победу партии Фицо признаком ослабления поддержки Украины на Западе

NYT назвала победу партии Фицо признаком ослабления поддержки Украины на Западе

Американская газета The New York Times (NYT) назвала признаком ослабления поддержки Украины на Западе победу на парламентских выборах в Словакии партии бывшего руководителя правительства страны Роберта Фицо.

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