NYT назвала победу партии Фицо признаком ослабления поддержки Украины на Западе

Американская газета The New York Times (NYT) назвала признаком ослабления поддержки Украины на Западе победу на парламентских выборах в Словакии партии бывшего руководителя правительства страны Роберта Фицо.
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